Incidente nella notte a Umbertide | auto si ribalta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Città di Castello (Perugia), 2 febbraio 2024 –stradale la scorsa, in via Colombo. I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti intorno a mezzainsieme al 118 e ai carabinieri. Il conducente è stato consegnato alle cure del personale sanitario.

Siena , 28 gennaio 2024 – Siena in lutto per la morte, a soli 38 anni, Laerte Mulinacci , contradaiolo della Tartuca e acceso tifoso della squadra ... (lanazione)

Città di Castello (Perugia), 2 febbraio 2024 – Incidente stradale la scorsa notte a Umbertide, in via Colombo. I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti intorno a mezzanotte insieme al ...Nel cuore inospitale dei monti Urali, si cela un mistero che ha affascinato e turbato gli animi per oltre sei decenni: l’incidente del passo Dyatlov. Nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 1959, nove ...Novellara (Reggio Emilia), 2 febbraio 2024 - Un uomo cinquantenne e una donna di 48 anni, di origine indiana, sono rimasti feriti in un incidente accaduto in mattinata a Novellara, in centro storico, ...