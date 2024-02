Incidente choc | bus di studenti si schianta contro un altro mezzo | morto e feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È pesantissimo il bilancio di unche ha coinvolto uno scuolabus ed un'auto nelle prime ore di oggi, intorno alle 7.15. A perdere le vita è stata una donna di 23anni, mentre tre sarebbero i. Il bilancio, fa sapere la polizia in una nota, sarebbe potuto essere più pesante: lo scuolabus in quel momento era vuoto. A quanto si apprende, infatti, l'autista era a pochi minuti di marcia dalla prima fermata dove ad attenderlo c'erano i primi. Ancora da chiarire la dinamica. Quello che è certo è che lo scuolabus ha centrato in pieno l'auto, una Ford, dove viaggiavano quattro persone. L'impatto è stato devastante. Pochi i danni riportati dal bus, praticamente distrutta l'auto. Immediatamente sono ...