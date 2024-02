Incidente choc | bus di studenti si schianta contro un altro mezzo | morto e feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un bilancio tragico quello dell’stradale che ha coinvolto uno scuolabus ed un’auto nelle prime ore di venerdì 2 febbraio, intorno alle 7.15. L’impatto si è verificato a nord di Adelaide, in Australia. A perdere le vita è stata una donna di 23anni, mentre tre sono le persone ferite. Anche se il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave. Fortunatamente infatti lo scuolabus in quel momento non avevaa bordo. I ragazzi sarebbero saliti soltanto alla fermata successiva.Leggi anche:Casal Palocco: il video dell’impatto tra il suv di Matteo Di Pietro e la Smart Come appena accennato, purtroppo per la 23enne Elizabeth North non c’è stato nulla da fare, visto che è morta sul colpo. I soccorritori, arrivati all’incrocio tra Mallala Road e Navvy Hill Road a Korunye, vicino a Two Wells, hanno lavorato per ore ...