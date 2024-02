Incidente A14 oggi tra Riccione e Cattolica | un morto | autostrada chiusa e code

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Rimini, 2 febbraio 2024 – C'è una vittima nell'avvenuto, poco prima delle 20, al km 142 lungo la carreggiata sud dell'A14 nel tratto compreso tra i caselli di. Quattro i veicoli coinvolti: tre macchine, tra cui un Land Rover, e un autocarro. La vittima è un uomo è, stando ai primi accertamenti, si sarebbe trovato a bordo del Land Rover. Le generalità non sono state ancora rese note. Il tratto diinteressato dall'è stato temporaneamente chiuso per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Il traffic, dopo essere stato bloccato, ha cominciato a defluire con una coda di 4 km in direzione di Ancona in lento esaurimento.per curiosi in direzione Bologna. Agli ...