Incidente a Reggio Emilia | scontro frontale sulla Statale 63 | morti due coniugi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gravequesto pomeriggio nella galleria Ca' Manarino63 di Casina, sull'Appennino di. Una donna di 83 anni, Elena Giorgini è morta sul colpo, mentre il marito, 89 anni, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale al Maggiore di Parma. Altre due persone sono rimaste ferite e, a quanto si apprende, non sarebbero in gravi condizioni. Alla guida della Fiat Punto in cui viaggiavano le due vittime c'era il figlio di 46 anni. Sull'altra auto, una Ford Kuga, un 25enne reggiano. Al vaglio della polizia locale Unione Appennino reggiano la dinamica dell'