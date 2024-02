Incentivi? Confermati e aumentati | Cirio svela il gioco sporco di Stellantis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Le dichiarazioni dell'ad di, Tavares, mi pare fossero precedenti l'assegnazione degliperché il governo non solo li hama li anchenell'entità": il presidente del Piemonte, Alberto, ha commentato così le ultime parole di Tavares. E poi ha aggiunto: "Quello che il governo italiano però dice, e lo ha detto con chiarezza, è che dal momento che ogni 5000 euro diche lo Stato dà per cambiare un'auto e comprarne una elettrica, solo 1000 vengono spesi dai cittadini per comprare un'auto prodotta in Italia e 4000 per vetture prodotte all'estero, il governo italiano dice che bisogna aumentare le auto prodotte in Italia". "Se questo avverrà - ha proseguito- la tipologia di questi sussidi continuerà in questa ...