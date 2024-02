“Inaccettabile scaricare sui cittadini l’inefficienza della politica sanitaria regionale”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbraio 2024 – “Netta contrarietà all’innalzamento dell’Irpef, con 200 milioni di nuove tasse, per coprire il deficitsanità toscana”. E’ questa la dura presa di posizione del Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini eSegretaria GeneraleCisl di Arezzo Silvia Russo che hanno presentato un documento congiunto già inviato all’attenzione del Presidente Giani. “L’innalzamento dell’Irpef colpirà soprattutto la classe media, costretta a versare 120 euro in più all’anno per chi guadagna 35 mila euro, 360 euro all’anno per i redditi sopra i 50 mila euro e 1080 euro all’anno per i redditi dai 100mila euro in su – affermano Silvia Chiassai Martini e Silvia Russo – Un incremento deciso senza alcun confronto con le forze sindacali, sociali ed economicheToscana ...