“In Italia la maggior parte delle famiglie con disabili fatica ad arrivare a fine mese Una su 5 ha difficoltà a comprare cibo”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Inl’88%con persone contà a carico haad, 6 su 10 non sono in grado di affrontare una spesa improvvisa di 500 euro, quasi due su tre non possono permettersi neanche una settimana di vacanza all’anno. Più del 40% si sono trovati in arretrato con il pagamentobollette, 1 su 5 ha avutopersino ilnecessario al sostentamento della propria famiglia, quasi 1 su 3 non ha avuto soldi nell’ultimo anno per le spese mediche. Le percentuali del disagio si aggravano soprattutto se la persona contà vive nel Sud, oppure se i genitori sono giovani, il livello educativo è basso o ...