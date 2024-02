In Europa Meta non avrà uno store alternativo su iOS

Mark Zuckerberg ha dichiarato che le regole introdotte da Apple per rispettare il Digital Markets Act ostacolano il lancio di app store alternativi.Conti da record ieri per Meta, con i profitti balzati a quota 14 miliardi nel ...Prezzo in calo in avvio di contrattazioni per il gas naturale in Europa. All'hub di riferimento Ttf il contratto di ...Meta ha confermato che non ha alcuna intenzione di lanciare un proprio store su iOS. Zuckerberg si è detto critico nei confronti della policy di Apple.