In casa rossonera Parità di genere e razzismo | Noi un modello»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Da una parte l’impegno costante del Milan nei confronti del proprio settore femminile, dall’altra, quello della condivisione dei valori positivi dello sport e nella lotta ai pregiudizi. Di questo e molto altro la Head of Women’s Football Elisabet Spina ha parlato ieri in occasione della conferenza organizzata al City Ground di Nottingham che ha affrontato tematiche importanti come la lotta ale la gender equality. Il grande lavoro che il club sta portando avanti per migliorare l’evoluzione del calcio femminile va di pari passo con la condivisione di valori come quello delladi. "Siamo orgogliosi di prendere parte a un evento di così alto livello come unico club italiano. È stato riconosciuto il valore dei nostri investimenti: vogliamo diventare unper lo sviluppo del calcio femminile ...

Al club rossonero è stato suggerito un nuovo nome per rinforzare il reparto arretrato in queste ultime ore: conosce già la Serie A ...Nessun arrivo per Stefano Pioli in difesa: tutto rimandato alla prossima estate, Bennacer lavora in gruppo ed è condonabile per Frosinone ...In casa Milan si inizia a programmare la prossima stagione. Luka Jovic, con ogni probabilità, resterà in rossonero. Il Milan sul mercato è sempre vigile e alla ricerca di un attaccante di peso da aggi ...È a rischio un obiettivo di mercato del Milan. Sul calciatore piomba una big del campionato di Serie A: tifosi in apprensione.Ancora movimenti di mercato in casa Fiorenzuola: in rossonero arriva il portiere Riccardo Bertozzi, svincolato, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno. Classe 1996, nato a Segrate ...