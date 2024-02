In arrivo il POCO X6 Neo | il rebrand del Redmi Note 13R Pro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Recentemente,ha introdotto la serieX6 sul mercato globale, includendo i modelli X6 e X6 Pro. Questi dispositivi si distinguono per il loro design premium, specifiche di alta qualità ed unvole rapporto qualità/prezzo. Adesso, l’attenzione si sposta verso un terzo modello, ilX6 Neo, che è emerso lo scorso novembre attraverso la sua presenza sul sito di certificazione BIS. Le ultime notizie sull’argomento provengono dall’insider @saaaanjjuuu, che ha condiviso informazioni riguardo al possibile periodo di lancio e alle specifiche delX6 Neo attraverso un post su X (ex Twitter). Il prossimo smartphoneX6 Neo di Xiaomi dovrebbe essere lanciato presto sul mercato indiano, probabilmente il prossimo di marzo. L’informatore ha indicato le specifiche chiave ed ...

La turista milanese Antonietta Bigliotto è morta a 79 anni pochi minuti dopo essere arrivata in Kenya per trascorrere le vacanze natalizie. dopo ... (thesocialpost)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Gli uomini in avanscoperta tentano in tutti i modi di allungare magari provando a tirare un brutto ... (oasport)

YouTube ha recentemente annunciato di aver superato i 100 milioni di abbonati ai suoi servizi Premium a pagamento a livello globale. Negli ultimi anni l'azienda ha puntato molto sugli abbonamenti come ...Grande preoccupazione e anche mobilitazione del Comitato Tutela Grandi Alberi a Monteverde per l’abbattimento della bellissima olmata di via Federico Ozanam, che porta a piazza san Giovanni di Dio. Pe ...Brutte notizie per gli utenti affezionati all'assistente vocale di casa Google: a partire dal 1° marzo 2024, Google Assistant non sarà più disponibile sulle Smart TV Samsung. L'annuncio è arrivato dir ...