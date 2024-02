Imprese sostenibili ma vive – La Ripartenza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ? Dal Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano si tiene la sesta edizione dell’evento “La, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. La24, come da DNA della manifestazione nata in pieno lockdown, affronta i temi dell’economia italiana e in questa edizione dedicherà un focus speciale ai rapporti tra Giustizia e Mercato, con l’intervista finale al Guardasigilli, Carlo Nordio. In questa prima tavola rotonda, dal titolo “ma”, intervengono: Luigi Cantamessa (Direttore Generale Fondazione FS Italiane), Stefania Radoccia (Managing Partner Tax and Law di EY Italia), Michele Centemero (Country Manager Italia di Mastercard), Simone Demarchi (Amministratore Delegato di Axpo Italia) Nicolaporro.it è ...