Impennata del paniere | vola il prezzo di frutta e verdura

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbraio 2024 –alle stelle, vegetali pagati a peso d’oro. Diventa da ricchi seguire il consiglio dei medici di consumare tanta. Ildella spesa si impenna e mettere nel carrello pane, carni, pesce e prodotti alimentari vari è sempre più oneroso. Non c’è pace per il consumatore, che oggi rispetto ad un anno fa vede salire, in alcuni casi a dismisura, il costo dei prodotti che normalmente mette nel carrello. Si alzano i prezzi dei prodotti freschi e da dispensa, ma anche di quelli lavorati e semi lavorati. A fornire i dati è l’ufficio statistica del Comune che elabora per Arezzo i numeri dell’Istat. In particolare i dati fanno riferimento all’ultimo anno. Il paragone in questo caso prende come riferimento i prezzi di dicembre 2023 e di dicembre 2022. Qui viene calcolata la ...