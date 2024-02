Ilva | respinto il ricorso di Mittal contro l’amministrazione straordinaria | il Tribunale di Milano avvicina il commissariamento

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sisempre di piùper l’. Ildihaildell’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, presentatola richiesta di Invitalia di avviare ila causa della crisi finanziaria dell’azienda,llata da Arcelor(62%) e partecipata dalla stessa agenzia per gli investimenti del ministero dell’Economia (38%). Il giudice Francesco Pipicelli ha smontato il primo e fondamentale pezzo della guerra legale impostata dalla manager rigettando l’istanza presentata per inibire Invitalia dal richiedere al ministero delle Imprese l’apertura del...

TARANTO - Sembra avviata verso il commissariamento Acciaierie d'Italia, la società che gestisce in fitto il complesso aziendale ex Ilva. Il tribunale di Milano ha rigettato l'istanza della società vol ...(Teleborsa) - È previsto per venerdì 2 febbraio l'inizio dell'ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia.