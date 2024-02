Ilary Blasi | Totti e quell’intervista a Verissimo | il racconto di quello che è successo dietro le quinte

L’Isola dei Famosi potrebbe iniziare in primavera come previsto secondo le ultime parole di Pier Silvio Berlusconi. Eppure, Ilary Blasi potrebbe non ... (velvetgossip)

Ormai è ufficiale: Ilary Blasi non condurrà più l’Isola dei Famosi 2024. Al suo posto arriva Vladimir Luxuria , che in precedenza è stata opinionista ... (blogtivvu)

Cambi look importanti per celebrity da sempre affezionate alle loro chiome luminose. È tendenze brunette anche per il 2024 ...Sembrava si fossero calmate le acque per la questione "Totti-Blasi" ma non è così. Torna a parlare il re dei paparazzi sui due ...Ilary Blasi nel suo libro “Che Stupida” rivela alcuni retroscena sull’intervista a Verissimo.