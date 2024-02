Ilary Blasi | rivelazione a cuore aperto | “Vorrei fare ” | Italiani sorpresi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al’incantevolesi è lasciata sfuggire unache ha lasciato i suoi tantissimi fan senza parole. Nelle ultime settimane la splendida conduttrice si è ritrovata spesso al centro del gossip per via della sua sfera personale. Il suo matrimonio con Francesco Totti è giunto al capolinea già da un po’ Questo articolo: “..”è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

News Tv, C’è tensione tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi , dopo la battuta della conduttrice dell’Isola dei Famosi sul suo ex marito Francesco Totti . ... (tvzap)

Impossibile non notare la Ig Stories di Noemi Bocchi dopo l’uscita in libreria di “Che Stupida”, libro di Ilary Blasi sulla rottura con Francesco ... (comingsoon)

Per quanto dei personaggi famosi possano sembrare distanti l’uno dall’altra, a volte si evidenziano dei fili rossi che li tengono ben stretti. È il ... (dilei)

Con risolutezza, Ilary Blasi nelle ultime settimane è tornata in modo netto al centro del gossip e della cronaca rosa: prima la serie Unica, dunque ... (liberoquotidiano)

Ilary Blasi al centro del gossip per le dichiarazioni pronunciate dalla conduttrice dopo l'uscita del suo libro "Che stupida", in cui torna a parlare della separazione con l'ex capitano della Roma, ...Secondo Alex Nuccetelli, pr e amico di Francesco Totti, quello di Cristiano Iovino, presunto amante di Ilary Blasi, non è l’unico nome che uscirà nelle prossime settimanae.Noemi Bocchi ha deciso di difendere a grande voce il suo compagno, il famosissimo Francesco Totti, dale battute di Ilary Blasi.