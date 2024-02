Ilaria Salis | ultimissime | ecco su che cosa si discute per il rientro in Italia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024)– Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente sulla vicenda di. La premier lo ha fatto da Bruxelles, dove i capi di governo dell’Ue hanno raggiunto un’intesa per destinare altri 50 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, vincendo la resistenza dell’ungherese Viktor Orban. Commentando le immagini choc diin tribunale con le mani e i piedi legati, Meloni ha detto che ciò «accade in diversi Paesi, anche occidentali». Non una condanna vera e propria, a dire il vero, quella della leader di FdI, che ha poi aggiunto: «Non è nostro costume, sono certo immagini che impattano, ma in altri Stati sovrani funziona così». Meloni ha fatto sapere di aver chiesto ad Orban che allasia riservato «un trattamento ...