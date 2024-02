Ilaria Salis | si tratta per il rientro | ipotesi domiciliari in Italia con braccialetto

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sconto dell'eventuale condanna in, arrestinel nostro Paese durante il processo, espulsione dopo il verdetto della corte. Rimane intricato il futuro di, la maestra 39enne detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a una aggressione di due neonazisti durante una manifestazione a Budapest. Al momento, l'unica cosa certa sono i (lunghi) tempi della sentenza, prevista nel 2025. La prossima udienza è stata fissata a maggio, quando verranno ascoltati i testimoni; poi toccherà ai periti e solo dopo, nell'autunno 2024, verranno visionati e dibattuti i video portati dall'accusa come prove.

Roma, 1 feb. (askanews) - Roberto Salis, padre di Ilaria, si è detto pronto a querelare per diffamazione il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per quanto dichiarato sul ...Ilaria Salis sarebbe stata interrogata dagli operatori del carcere di Budapest sulle condizioni di detenzione e avrebbe dovuto firmare un foglio scritto a mano in ungherese senza comprenderne il conte ...Una riflessione sul trattamento dei detenuti, che riguarda anche noi. Perché Roma non sarà Budapest, ma non è nemmeno un modello europeo di esecuzione penale ...