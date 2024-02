Ilaria Salis | oggi l’incontro tra il padre e La Russa | “Politicizzare la situazione è sbagliato” Lunedì appuntamento con Tajani e Nordio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lunedi’ prossimo i ministri Carloe Antonioincontreranno Robertodi, e l’avvocato Eugenio Losco che lo assiste nella battaglia legale per riportare in Italia l’insegnante milanese detenuta in UngheriaLaprossimo, poi giovedì 8 febbraio l’informativa urgente del governo. Le diplomazie si muovono per, l’insegnante milanese detenuta in Ungheria., ieri in tribunale – Notizie.com (Ansa)Le immagini della donna, accusata di aver picchiato due nazifascisti durante una manifestazione politica, portata in aula incatenata e al guinzaglio, hanno fatto il giro del mondo ...