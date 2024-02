Ilaria Salis | l’appello di Morgan | “I suoi diritti sono i diritti dell’Italia | governo faccia di tutto” – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Il diritto diè il diritto di Italia. Lo Stato di diritto è un cardine della civiltà". In un, pubblicato sulla sua chat,interviene sul caso di, l'insegnante elementare di Monza, attivista antifascista, in carcere in Ungheria dall'11 febbraio 2023 con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di