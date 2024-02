Ilaria Salis | ipotesi domiciliari in Italia con braccialetto Il caso in Parlamento Ue

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ildiverrà dibattuto alla sessione plenaria dell'Eurocamera prevista per lunedì 5 febbraio. Anche l'Aula di Strasburgo, dunque, si occuperà della maestra 39enne detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un'aggressione di due neonazisti durante una manifestazione a Budapest. Al momento il suo futuro resta intricato: l'unica cosa certa sono i (lunghi) tempi della sentenza, che avverrà nel 2025. La prossima udienza è fissata a maggio, quando verranno ascoltati i testimoni; poi toccherà ai periti e solo dopo, nell'autunno 2024, saranno visionate e dibattute le immagini portate dall'accusa come prove. Intanto Roberto, padre della donna, ha incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa a Milano.