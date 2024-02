Il ventaglio di Schlein | la pallina di Longobardi | le carezze di Lollobrigida Queste le avete viste?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sette giorni ricchi di fotografie, dai palazzi romani alle fiere agricole. Ma non si può non partire dai 30 anni celebrati lo scorso venerdì sera da Forza Italia, con ospiti e commozione. Ma non solo. Una presenza maggiore della segretaria del Partito democratico in eventi capitolini ha attirato l’attenzione di Umberto Pizzi, che l’ha pizzicata sia alla presentazione del libro di Roberto Speranza (a cui hanno partecipato in tanti…) che a quella del libro di Alessandro Zan. Poi il capodanno cinese, i voti alla Camera, e i cambi di casacca.le? Gilberto Pichetto Fratin alle celebrazioni per i 30 anni di Forza Italia (26/01/2024, Roma, Imagoeconomica) Giovanni Donzelli e Paolo Truzzu a Olbia (26/01/2024, Olbia, Instagram/Giovanni Donzelli) Renato Brunetta e Anna Maria Bernini (27/01/2024, Roma, Instagram/Renato ...