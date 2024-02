Il Vecchio Samperi di De Bartoli e l' arte italiana di distruggere i propri miti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arrivo a place de la Liberté, ad Arbois, per provare gli straordinari “vin jaune” dello Jura, i vini ossidativi di Stéphane Tissot. Parlo con i ragazzi della cantina e loro mi dicono: «Anche voi italiani avete un vino ossidativo straordinario. Il Marsala!». Io sorrido, abbozzo, sbuffo e penso a quanto noi italiani possiamo essere deficienti. Già, sì, abbiamo il Marsala, un gran vino che non beve nessuno. E come li chiamiamo noi i vini andati a male, quelli rancidi, che meritano il lavandino? Esatto: marsalati.. In apertura, Marco Defotografato da Giuseppe Gerbasi Marsala, una bandiera nel Risorgimento E pensare che è anche merito del Marsala se si è fatta l’Italia, anche se non lo sa nessuno. Il 5 maggio del 1860 le due navi garibaldine dei Mille furono avvistate dai Borboni, che non le cannoneggiarono ...