Il ritratto del Duca | qual è la storia vera di Kempton Bunton

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il film “Ildel,” presentato alla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2020, è assolutamente da vedere. La trama si sviscera su unaaudace e insolita ispirata a fatti reali. Con Jim Broadbent ed Helen Mirren come protagonisti, il regista Roger Michell porta alla luce il misterioso caso di. Ecco cosa sappiamo dellache si nasconde dietro questa pellicola. Diamo uno sguardo anche alla trama del film La trama del film IldelLa trama del film si basa sulla vita di, un sessantenne tassista in pensione che compie un gesto memorabile nel 1961: il furto del dipinto di Francisco Goya, ...

Testadura è il primo film a soggetto di Daniele Segre, presentato a Venezia nel 1983. Dichiarazione di etica e di estetica di un cineasta che si innamora del cinema seguendo da fotografo Matti da sleg ...Il ritratto dei ragazzi egiziani accusati della violenza di gruppo sulla 13enne catanese. Erano ospitati in comunità alloggio. Gli operatori: giovani normali con un approccio relazionale sano ...«Sempre più violenti, si comportano con le donne come se fossero degli oggetti. Non hanno nessuna empatia per le vittime, non capiscono le sofferenze che possono provocare e comunque ...