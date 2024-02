Il ritorno di Andrea Giambruno | è vice nel suo talk su Rete4

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024)torna in sella. Dopo essere stato rimosso dalla conduzione di Diario del Giorno su, in seguito ai fuorionda con riferimenti sessisti diffusi da Striscia la notizia, ed essere rimasto dietro le quinte, l’anchorman è diventato ildi Giuseppe Brindisi. Leggi anche:alla riscossa: va a sorpresa al compleanno di Giorgia Meloni, aria di riavvicinamentoLeggi anche:si presenta a sorpresa ad Atreju: chiacchierata con Arianna Melonivorrebbe tornare in video Dalla metà di gennaio, dunque, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni e padre della figlia Ginevra, si occupa di scegliere i temi, gli ospiti e le posizioni da tenere” a Diario del Giorno. E durante la trasmissione sarebbe anche ...