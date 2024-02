Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Meno soldi nel portafoglio, meno cibo nella spazzatura? Non è così. L’aumento dei prezzi induce glini a consumiri, e a sprechi maggiori. Il meccanismo è spiegato nel2024,indi” (in programma il 5) e realizzato in base a un monitoraggio Ipsoa-Università di Bologna Distal. ...