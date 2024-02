Il Qatar è disposto a molto per restare protagonista in medio oriente

La bozza di accordo per una tregua elaborata Usa, Egitto, Qatar e Israele si scontra con la realtà: Netanyahu non si ritirerà da Gaza e non è disposto a rilasciare migliaia di prigionieri. Il leader ...Il premier del Paese del Golfo dopo il summit di Parigi: "Ci sono progressi .Pur senza poter imporre nulla, non ci sono alternative alla convivenza in due Paesi" ...In una conversazione privata con le famiglie dei rapiti, pubblicata ieri dall’emittente israeliana «Channel 12», Netanyahu aveva definito il ruolo del Qatar come «problematico», pur dicendosi disposto ...Sta crescendo nelle ultime ore la tensione tra Israele e il Qatar. Dopo le critiche di Doha al primo ministro Benjamin Netanyahu, il ...Tra le cause dei trasferimenti all’estero i turni massacranti, le aggressioni e il dover fare ricorso alla medicina difensiva. Oltre che gli stipendi più ...