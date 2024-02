Il punto L’intervento sulla scuola annunciato un mese fa come prossimo all’avvio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’intero Pinqua, acronimo di programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare di Marinella, gode di un finanziamento di 15 milioni di euro sul Pnrr, per cui tutte le opere dovranno essere concluse entro il 2026. Il 3 gennaio scorso Regione Liguria aveval’aggiudicazione, completata o prossima, di sei distinti interventi, tra i quali l’appalto integrato per Urba 3, ora sospeso dal Tar. Non sembrano esserci intoppi di ordine amministrativo per gli altri cinque appalti. Due riguardano l’edilizia residenziale pubblica: Ers 2 è stato aggiudicato da Arte Spezia al Consorzio Cmci, per oltre 2 milioni di euro, e prevede il recupero di immobili esistenti per realizzare 14 nuovi alloggi. Per Ers 1 la gara è in corso: il progetto prevede la realizzazione di altri 26 alloggi. Indicato dalla Regione"già pronto per partire" il lotto A ...