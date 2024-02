Il profumo della carta e dell' inchiostro | sedersi alla scrivania e iniziare a scrivere a mano | come una volta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Mettere da parte la tastiera, lo smartphone o il tablet e tornare asu quaderni, taccuini, agende e diari. Un esercizio che dovrebbe essere praticato non solo dalle “anime vintage” ma da tutti: non si tratta di demonizzare la tecnologia, tutt’altro, ma di riprendere un’abitudine forse antica e desueta che però fa molto bene al proprio cervello,memoria e all’apprendimento, soprattutto dei più piccoli.dimostra anche un recente studio condotto dNorwegian University. ...

Dai primi profumi di Victoria Beckham al Pop Up di Dior al sostegno al World Cancer Day: le novità beauty nell'ageda di febbraio 2024 ...OPIT (Lauree triennali e specialistiche online in Informatica e tecnologia) permette di specializzarsi in diversi ambiti e trovare con maggiore probabilità un impiego.Clarinettista e sassofonista, improvvisatore jazz e "archeologo della musica" Gianluigi Trovesi qualche anno si esibisce in un concerto dal singolare titolo "Profumo di Violetta" dove si abbandona all ...