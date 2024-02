Il primo “colpo” del 2024 | l’assistenza al paddock di Franco “Scintilla” Tura in esclusiva per la Scuderia Norelli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024): chi ama la comicità e le risate non avrà alcuna esitazione a rispondere che dietro quello pseudonimo si cela Gianluca Fubelli, attore comico e conduttore televisivo entrato in milioni di case italiane grazie alla sua partecipazione a diversi seguitissimi show, fra cui Colorado. Chi ama invece le moto, in particolare quelle d’epoca, e le gare di regolarità ed enduro, non avrà difficoltà invece a rispondervi che, conosciutissimo in tutto l’ambiente della regolarità-enduro sia per la sua carriera da pilota nelle file della squadra “targata”(protagonista di numerose competizioni a metà degli anni 70 e vincitore, nel 2004 , dopo aver deciso di rimettersi in sella, del Campionato Italiano gr5 classe A2 con la sua Ktm 100), sia per la ...