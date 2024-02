Il preside picchiato alla scuola materna | «I genitori non educano più | prendono solo le difese dei figli»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 30 gennaio scorso il dirigente scolastico dell’istituto Europa-Dante Alighieri di Taranto Marco Cesario è stato aggredito dal padre di un’alunna. Il tutto a causa di una discussione con la madre della bambina. Ilha sporto denuncia nei confronti del genitore. E oggi racconta la sua storia in un’intervista al Corriere della Sera: «Una docente aveva chiamato, secondo il regolamento, la mamma di questa bimba di tre anni per cambiarle la biancheria. La signora s’è presentata già in preda al nervosismo perché stufa di essere chiamata ripetutamente per questa incombenza». A quel punto lui ha spiegatodonna che i bimbi delladevono essere autonomi: «Ma lei mi ha risposto che se ne infischiava del regolamento. Abbassare i toni A quel punto, dice Cesario, l’ha invitata ad abbassare i toni «altrimenti avrei dovuto ...