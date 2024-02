Il pierinismo di Salvini minaccerà la tenuta del governo Il corsivo di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La crescita economica cala, il debito pubblico cresce, il malessere sociale prende corpo. E dal prossimo anno i vincoli di bilancio europei ricominceranno a comprimere i margini “politici” delle leggi finanziarie. La domanda, dunque, è: quanto potrà durare ildi Matteoprima di ripercuotersi sulladelMeloni? La questione è seria. La storia politica degli ultimi trent’anni insegna che una coalizione dipuò tollerare i frequenti smarcamenti demagogici di uno dei propri partner solo quando le cose vanno particolarmente bene non tanto nei sondaggi quanto nella realtà. Quando, cioè, l’economia tira e il mercato del lavoro è stabile. Non sono questi i tempi che viviamo. E non solo a causa della recessione tedesca e delle sue inevitabili ripercussioni sulle economie ...