Il piacere che si prova a ostacolare la banale | radiosa apparizione dell’ovvio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E il? La domanda mi aggredì selvaggia con il suo uncino interrogativo (ho deciso di scrivere facile, efficace?). Il? Dopo essere stato aggredito ripetei la domanda a alta voce come se non conoscessi la parola. Era la verità, ilè ingannevole, credi di sapere cosa sia. Non lo sai (è più facile conoscere una parola difficile, i vocabolari tranquillizzano e danno soddisfazione; alla voce “” però tradiscono disagi; tradiscono?). Non dissi altro, aspettai dalla bocca di lei. Ma perché uso i verbi al passato? Perché sto sussurrando? Cos’è il? «È l’ineluttabile, è l’inesorabile, è l’inevitabile, è, infine, destino» disse lei percussiva. «È anche, se ci pensi, eternità, pensaci. L’eterna materia. O pensi che siano eterni i sogni, il pensiero, i versi, le prose, questi patetici ...

Impossibile non ricordare la celebre “Signorina Silvani”. Donna appariscente, severa al punto giusto, occhiali da vista per scrutare non solo per ... (ilfattoquotidiano)

Il “problema” dell’iscrizione è solo in prima: per le classi successive l’iscrizione viene fatta d’ufficio dalla scuola frequentata. Nel caso in cui si voglia cambiare scuola, non occorre fare ...Questo articolo è parte della campagna Unite a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla ...Dopo aver perso a scacchi, Vittorio vuole distrarsi e fa una lunga chiacchierata con Greta. Il discorso arriva a toccare anche argomenti scottanti come adulterio e relazioni. La ragazza ammette di ave ...l giorno in cui è sopravvissuto è anche il giorno della sua rinascita. La notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, il nuotatore Manuel Bortuzzo, oggi 25enne, mentre si trovava davanti a ...Il piacere dei sensi La croccantezza che si fonde armoniosamente con la morbidezza. Come in questa torta che, vi assicuro, saprà conquistarvi ...