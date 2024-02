Il Pelo nell’Uovo spettacolo a teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sabato, alle 21:15 sul palco deldi Via Verdi di Vicopisano andrà in scena Ildi La Ribalta. Lofa parte della rassegna culturale Le Parole Contano, è organizzato dall’ Associazione The Thing e dal Comune di Vicopisano, con il sostegno del Consiglio Regionale. Testo e regia dellosono di Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani. lè una commedia ironica e leggera sul rapporto tra l’essere umano e il cibo. Loè composto da tre scene differenti che si susseguono tra loro come fossero quadri apparentemente a sé stanti. Loesplora la complessa relazione tra l’umanità e il cibo in tre atti distinti: la tavola come luogo sociale e ...