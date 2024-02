Il Pd sul caso Sgarbi | Meloni e Sangiuliano spieghino perchè hanno fatto orecchie da mercante

(Di venerdì 2 febbraio 2024) «al Parlamento per quali ragioni il governo hadasul». Lo dichiarano i componenti Pd della commissione cultura della Camera, commentano le annunciate dimissioni «con effetto immediato» da sottosegretario da parte di Vittorio. «Il governo hadi tutto per evitare di prendere una posizione chiedendo, in più occasioni,...

Roma, 2 feb. (askanews) – “Meloni e Sangiuliano spieghino al Parlamento per quali ragioni il governo ha fatto orecchie da mercante sul caso Sgarbi”. Lo chiedono i componenti Pd della commissione Cultu ...Andando sul concreto, per la vendita di prodotti tecnologici di largo ...contenente tutti gli avvisi del caso in merito alle condizioni di riparazione con tempi e prezzi. Dopo la riparazione di un ...A iniziare da domani in casa di un Lecce affamato di punti ...Dodo e Kouamé impegnato in Coppa d'Africa. Sul fronte cessioni Yerry Mina è passato a titolo definitivo al Cagliari. Probabili formazioni ...