Il Pd aretino | “la sanità al centro dell’agenda delle prossime elezioni amministrative”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 02 febbraio 2024 – Nel giugno prossimo molti comuni della provincia di Arezzo andranno al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale, e nelle ultime ore la direzione provinciale del Partito Democratico ha ha espresso le linee di indirizzo in vista. Al di làsingole specificità che riguardano ogni comune, per il Pd provinciale sono prioritari il mantenimento dellapubblica, con particolare attenzione ai servizi territoriali e alla qualificazionestrutture ospedaliere di vallata, il rilancioattività produttive e la costruzione di un rapporto positivo tra amministrazioni locali e imprese, la crescita del ruolo dell’agricoltura come qualitàproduzioni e presidio ambientale, il ...