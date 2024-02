Il patto di stabilità ostacola la transizione verde | il rapporto dei Verdi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) ‘Road to Net Zero’ Ildieuropeo è stato identificato come un ostacolo significativo alla realizzazione del Green Deal, secondo unpresentato al Parlamento Europeo dai/Ale e realizzato dall'Istituto Rousseau. Il documento sostiene che, oltre alle politiche incoerenti nei confronti dei combustibili fossili, le attuali regole economiche europee in materia di