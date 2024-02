Il parlamento greco discute una legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

Il disegno arriva in Parlamento nonostante l'opposizione e le critiche della Chiesa ortodossa. Il testo apre anche alle adozioni ...Al terzo vertice di maggioranza al Senato arriva il sì all'unanimità degli emendamenti che devono essere presentati entro lunedì. Manca solo il via libera dei leader, anche se nella riunione ci sono ...Proteste in varie città della Grecia contro il piano che autorizza le università private. Per i manifestanti danneggerebbe il sistema pubblico e l'accesso agli studi delle fasce più deboli. Il governo ...