“Il nostro meraviglioso pianeta sta morendo” La mostra di Carlo Ciucchi Picchio

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si inaugura sabato 3 febbraio alle ore 16:30 presso il Castello dei Conti Guidi di Poppi laIlstadell’artista toscano. La, con cui l’Autore poeticamente denuncia il disastro ecologico e ambientale che l’uomo sta ormai perpetrando da anni, arriva a Poppi dopo essere stata esposta a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, e a Timisoara, Capitale Europea della Cultura 2023. «, “”, non cessa di stupire per il suo impegno e soprattutto per la poliedricità e lo spessore dei suoi messaggi» scrive nella prefazione al catalogo dellail Prof. Giovanni Cipriani. «Pittore e ...