Il movimento ci appartiene | Dargen D' Amico a Sanremo con Onda alta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Architetto del suono, sperimentatore della parola.D', classe 1980, torna acon le spalle più larghe e un progetto solido. «» è il titolo della canzone in gara. Un pezzo dritto, dal sapore mediterraneo, che parla di immigrazione e die che farà ballare tutti in maniera scomposta, animalesca. «Ilci, nessuno è nato unicamente qui. Credo che i problemi siano una possibilità di crescita, di sviluppo. Sono ideologicamente sensibile ai giovanissimi, che non riesco a vedere come elementi territoriali. Il viaggio, lo spostamento, mi procurano delle riflessioni», preme. Rapper, cantautore, autore, beatmaker, produttore e per due edizioni giudice di X Factor, Jacopo Matteo Luca D'...