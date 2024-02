Il modello Milan in prima fila per l' evoluzione del calcio femminile in Italia e in Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)o, 2 febbraio 2024 – ACè stato invitato, nella figura della Head of Women’s Football Elisabet Spina, a partecipare nella giornata di ieri alla “The Weatherhead Center at Harvard University and the Nottingham Forest Conference on anti-racism and gender equality”, per parlare dell’delnel contestono ed europeo, della visione e dell’impegno del Club nel contribuire attivamente alla sua crescita e delle opportunità offerte per la condivisione di valori come quello della parità di genere.rossonero Da una parte, l’impegno costante di ACnei confronti del proprio Settore, dallaSquadra alle categorie giovanili. Dall’altra, quello della ...