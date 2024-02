Il mercato si chiude con il crollo del Premier… e diverse sorprese

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-02-02 01:18:35 Csbagliare la finestra di trasferimento per il mese di gennaio e, con essa, Si conferma il blackout subito dalla Premier Leagueche ha visto la propria spesa ridursi dagli 842 milioni di euro dello scorso inverno a soli 90. In effetti, solo nove squadre hanno effettuato aggiunte in questo. Le imprese transatlantiche in grave emergenza, come il Chelsea, il Manchester United o il Newcastle, non hanno investito nemmeno un euro. Inoltre, Solo Radu Dragusán, che ha cambiato il Genoa per il Tottenham in cambio di 25 milioni di euro, entra nella top 10 degli acquisti più costosi di questoinvernale dalla Premier League. Una contrazione della spesa nelinglese che si è estesa anche al Campionato, che lo scorso gennaio ha speso 34 milioni e ha visto la propria spesa ridursi ...