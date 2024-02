Il mercato è finito | ora la parola al campo Empoli in cerca di conferme con il Genoa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Simone Cioni Ieri sera si è finalmente chiusa questa finestra invernale die adesso si potrà pensare esclusivamente alla sfida di domani alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il. Non che in questi giorni Nicola e la squadra non lo abbiano fatto, ma è innegabile che ilsia stato una distrazione, soprattutto con le grandi novità di questa settimana: dentro Niang, fuori Baldanzi e Guarino. Quest’ultimo, che non ha ancora esordito in A, a poche ore dal gong è stato ceduto in prestito al Modena in Serie B, dove i ’canarini’ sognano i play-off. Ennessima testimonianza di come, pur con il cambio di modulo, la società ritenga di essere coperta a livello di difensori centrali. Oltre ai tre titolari (Ismajili, Walukiewicz e Luperto) e al giovane talento georgiano Goglichidze (interprete puro del ruolo) ...

