Il libro-show che parla “Stai zitta“ di Murgia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo,re è ancora la più sovversiva. Lo dimostra una volta di più lo spettacolo teatrale improntanto sul-testimonianza di Michela, che evidenzia il legame tra le ingiustizie da subite e le favole che le giustificano. Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque, protagoniste assolute dello spettacolo atteso al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana per venerdì 15 marzo, hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. Inevitabile quindi si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio. La regia è di ...

Lo spettacolo teatrale basato sul libro di Michela Murgia mette in luce il legame tra le ingiustizie subite dalle donne e le favole che le giustificano. Le protagoniste affrontano tematiche sociali e ...Veronica Cruciani mette in scena in prima assoluta il capolavoro di Jean Genet, dirigendo nel ruolo della Signora l’attrice e icona queer Eva Robin’s e nei panni delle due serve Beatrice Vecchione e ...HBO e BBC lavoreranno nuovamente assieme per la sesta stagione di Strike, show basato sull'omonima serie di libri scritta da J.K Rowling.Ilary Blasi ha vuotato il sacco. Lo ha fatto prima con “Unica” il docufilm uscito su Netflix e poi con il libro “Che Stupida”. La versione della showgirl sulla fine ...Il finale di questa prima stagione della serie ha riservato molte emozioni ma è stata anche ricca di easter-egg.