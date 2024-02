Il governo sospende di nuovo le multe ai no-vax | ma non ha i soldi per cancellarle

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un’altra proroga. E così i no-vax continueranno a non pagare leper tutto il 2024. Una decisione che riguarda circa 1,7 milioni di italiani che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale per il Covid che era in vigore da gennaio a giugno del 2022. Parliamo di over 50, sanitari, personale scolastico e forze dell’ordine. La maggioranza è pronta a una nuova sospensione delle, la terza in meno di due anni: la prossima, infatti, scade il 30 giugno. Dovrebbe essere prolungato lo stop allefino al 31 dicembre 2024, con un emendamento al decreto Milleproroghe. Sospese leai no-vax: verso una nuova proroga L’attuale maggioranza ha già detto in passato di voler procedere con una sorta di riappacificazione dopo la pandemia, ma finora non ha mai cancellato le. Non l’ha fatto neanche ...