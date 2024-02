Il governo francese paga i vignaioli per abbattere i vigneti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilstanzia 230 milioni di euro per far fronte alle richieste della filiera vitivinicola, di cui una parte sarà destinata all'estirpazione di diversi ettari vitati. Un sistema di aiuti di Stato temporanei e strutturali annunciati in un comunicato del ministro dell'Agricoltura Marc Fesneau. «La crisi del settore vitivinicolo continua, con le aree della metà meridionale della Francia chiaramente più in difficoltà. Lo Stato sosterrà i viticoltori colpiti da questa crisi, come avevo annunciato, e come mi ero impegnato a fare, mi recherò nell'Hérault il prima possibile per presentare loro queste misure», ha detto Fesneau. Le ripartizioni dei fondi Nel comunicato viene annunciato un rafforzamento delle misure di sostegno economico di emergenza e del sostegno strutturale normativo e finanziario attraverso due direttrici in cui vengono ...