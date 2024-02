Il Girasole | blitz nei negozi dell’ingrosso e nei bar | multe per oltre 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lacchiarella (Milano) – Violazioni amministrative, in materia di leggi sul lavoro e carenze igieniche e sanitarie: è finito condi sanzioni ildelle forze dell’ordine all’interno dell’area commerciale Ildi Lacchiarella, comune del sud Milano, uno dei principali polidi commercianti cinesi. IlI carabinieri di Abbiategrasso, del Nas e del Nil (Nucleo Ispettorato del lavoro) di Milano, con il supporto dei militari della Cio e la Guardia di finanza di Melegnano, sono stati impegnati nella mattina di oggi venerdì 2 febbraio in una serie di controlli nelle attività commerciali di vendita all'ingrosso e ristorazione del complesso. Lavoratori in nero In particolare, in un bar ristorante gestito da un 60enne cinese, ...