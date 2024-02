Il giallo del delitto di Cairate Fagnano Olona in lutto dà l’ultimo saluto ad Andrea

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Passano i giorni e più si fa angosciante al’attesa di sapere chi ha uccisoBossi, 26 anni, trovato, ormai cadavere, dal padre, la mattina di sabato, nell’abitazione del giovane a. Domani sabato 3 febbraio alle 10.30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Gaudenzio a, il paese dove, da tutti descritto come un bravo ragazzo, educato, gentile, con tanti amici, apprezzato nell’azienda dove lavorava, era nato e dove è vissuto fino a pochi mesi fa, prima di trasferirsi a, nell’appartamento in via Mascheroni dove un uomo, che forse conosceva e di cui si è fidato, gli ha tolto la vita colpendolo con un fendente alla gola. Il movente dell’omicidio è ancora da chiarire, sebbene il fatto che ...

La Corea del Nord ha lanciato stamattina diversi missili da crociera verso il Mar Giallo, ha annunciato oggi l'esercito sudcoreano. "I militari hanno rilevato diversi missili non identificati intorno ...La protesta degli agricoltori che infuria in Europa non è del tutto nuova. Almeno superficialmente, si potrebbero indicare due precedenti: il movimento dei “forconi”, che ...L'amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare ha rassicurato le famiglie sul ripristino completo della situazione dopo la perdita di gas nel complesso scolastico 'Bacci'. La mensa scolastica ripre ...Resti umani vengono trovati in una dimora abbandonata a Valleciterna, riaprendo il caso della scomparsa di Matilde Baldini. Il libro "Il mistero di Villa Baldini" verrà presentato domani a Pistoia.“Ci salveranno gli alieni” è il nuovo singolo di Roberta Giallo, un brano prodotto ed arrangiato da Corrado Rustici presso il Rocky Road Studios di Berkeley.