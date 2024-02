Il geotermico come strumento per abbattere la CO2 | la ricerca dell’Università

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pisa, 2 febbraio 2024 – Per diminuire le emissioni di CO2 nell’atmosfera, ilè la fonte di energia rinnovabile più efficace, seguito da idroelettrico e solare. La notizia arriva da uno studio su 27 paesi OCSE dal 1965 al 2020 pubblicato sul Journal of Cleaner Production. Laha analizzato l’impatto di alcune fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica:, solare, eolico, biofuel, idroelettrico. Dai risultati è emerso che ognuna di esse contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e dunque è utile agli obiettivi della transizione ecologica. Fra tutte, le migliori sono il, l’idroelettrico, e il solare, in ordine decrescente di importanza. A livello quantitativo, 10 terawattora di energia elettrica prodotti da, idroelettrico, e ...