Il gelato dell' artigiano è solo un mito | meglio quelli industriali La scomoda verità di Don Peppinu

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Potrebbe essere l'Antico Vinaio dei gelati. Molte le assonanze tra Done la focacceria fiorentina, conosciuta in tutto il mondo, di Tommaso Mazzanti (che ha recentemente aperto a Las Vegas). Entrambe floride aziende familiari, entrambe con più punti vendita, anche all'estero, entrambe con file eloquenti di clienti affezionati e curiosi. «Non siamo ai livelli'Antico Vinaio ma ci difendiamo!», fa Peppe Flamingo, siciliano doc, schietto, a tratti tagliente, entusiasta, che insieme al fratello Alberto gestisce sette gelaterie, tra Ragusa, Modica e Catania, compresa una in arrivo a Malta. «Sono tutte gestite da noi, siamo la gelateria familiare che probabilmente fattura di più in Italia – siamo nell'ordine di 4,5 milioni di euro nel 2023, ndr – tolti Venchi che ha capitali di azionisti, Grom che ormai è di Unilever e la Romana che è un ...